Тбилиси, 23 июня, 2022, 15:53 — ИА Регнум. В правящей партии «Грузинская мечта» ожидают, что президент республики Саломе Зурабишвили объяснит, на каком основании она наложила вето на закон о расширении полномочий правоохранителей при негласном наблюдении. Об этом 23 июня сообщил журналистам глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

«Мы внимательно изучим аргументы против законопроекта, если они будут представлены. Сомневаюсь, что это произойдёт, но в знак уважения к институту президента ждём аргументированных замечаний», — сказал Оханашвили.

Депутат отметил, что законопроект не нарушает права человека и законодательство Грузии.

Напомним, Зурабишвили наложила вето на законопроект 22 июня. Она заявила, что нововведение сокращает права человека, поэтому она считает неправильным его подписывать, когда рассматривают заявку Грузии на вступление в ЕС. При этом «Грузинская мечта» имеет достаточно голосов, чтобы преодолеть вето президента.