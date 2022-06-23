Лондон, , 16:02 — REGNUM Евросоюз старается выставить внесение Украины в список стран, претендующих на членство в блоке, более знаковым событием, чем оно есть на самом деле. Об этом обозреватель Эндрю Тенненборн пишет в британском журнале The Spectator.

Флаги ЕС и Украины Andrew Bossi

По его словам, статус кандидата ещё не означает, что страна быстро вступит в ЕС. Вполне могут возникнуть препятствия на пути к полноправному членству. Сейчас в очереди, помимо Украины, стоят Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция.

«Формальное внесение Украины в этот список выглядит скорее как пиар-манёвр со стороны Брюсселя, которому очень хочется продемонстрировать поддержку какого-нибудь благого начинания, но не брать на себя какие-либо серьезные обязательства», — утверждает Тенненборн.

Он напомнил и о множестве разногласий внутри ЕС. Так, Португалия, Нидерланды и Дания, судя по всему, не желают приёма Украины. Финляндия заявила о необходимости реформ, а Бельгия — о длительности процедуры вступления. Кроме того, вместе с Украиной ЕС получит «40 миллионов озлобленных граждан».

Президент Украины Владимир Зеленский, полагает Тенненборн, — политик не глупый. Он поймёт, что Киев может не получить ничего, кроме слов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23–24 июня лидеры стран ЕС должны будут принять решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов.

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