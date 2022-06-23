Луганск, , 15:51 — REGNUM Украинские боевики в районах городов Горское и Золотое в ЛНР подают сигналы о том, что готовы сдаться в плен, заявил 23 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Народная милиция ЛНР Rusvesna.su

«Сейчас есть сообщения, я не могу подтвердить точные цифры, но (есть) сообщения о том, что бойцы вооруженных формирований Украины уже подают сигналы, и есть определенное количество, которые готовы складывать оружие, потому что понимают бесперспективность сопротивления», — сказал посол в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что там находится около 1,5 — 2 тыс. украинских боевиков, они рассредоточены по Горскому и Золотому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мирошник заявил, что населённые пункты Горское и Золотое, откуда украинские силовики восемь лет обстреливали территорию Луганской Народной Республики, взяты в блокаду.

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