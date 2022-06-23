Луганск, 23 июня 2022, 15:51 — REGNUM Украинские боевики в районах городов Горское и Золотое в ЛНР подают сигналы о том, что готовы сдаться в плен, заявил 23 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Он уточнил, что там находится около 1,5 — 2 тыс. украинских боевиков, они рассредоточены по Горскому и Золотому.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мирошник заявил, что населённые пункты Горское и Золотое, откуда украинские силовики восемь лет обстреливали территорию Луганской Народной Республики, взяты в блокаду.
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