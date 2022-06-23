Саратов, , 15:49 — REGNUM К саратовским медикам с начала года обратились 542 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 216 детей. Об этом 23 июня сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ Free Stock Photos

Всего исследовано 548 экземпляров клещей, подтверждено шесть случаев клещевого боррелиоза.

Противоклещевые обработки проводятся в местах массового отдыха граждан и летних оздоровительных учреждениях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на территории Саратовской области наиболее характерной инфекцией, передающейся с укусами клещей, является клещевой боррелиоз.

Читайте также: Более 120 жителей Марий Эл за неделю пострадали от укусов клещей