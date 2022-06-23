Саратов, 23 июня, 2022, 15:49 — ИА Регнум. К саратовским медикам с начала года обратились 542 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 216 детей. Об этом 23 июня сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Free Stock Photos Клещ

Всего исследовано 548 экземпляров клещей, подтверждено шесть случаев клещевого боррелиоза.

Противоклещевые обработки проводятся в местах массового отдыха граждан и летних оздоровительных учреждениях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на территории Саратовской области наиболее характерной инфекцией, передающейся с укусами клещей, является клещевой боррелиоз.

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