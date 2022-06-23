Москва, 23 июня, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Как известно, в том, что прежняя холодная война закончилась распадом СССР, основную роль сыграл не аспект превосходства в вооружениях, по которым как раз Москве удалось достичь паритета, а ряд экономических проблем внутри советского блока, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

«Во многом эти проблемы были обусловлены затруднением доступа к западным рынкам. Оно касалось не только возможностей СССР экспортировать свои товары, но и доступа к высоким технологиям, по которым объединенный Запад смог опередить страны СЭВ.

Но с тех пор мир существенно изменился, так что даже более жесткие меры, чем применялись США против СССР в разгар холодной войны могут не достичь нужного эффекта.

Во-первых, Запад перестал быть главным мировым покупателем. За последние 40 лет в мире выросли десятки новых экономик, в которые, в частности, переместилась значительная часть мирового производства из Европы и США.

Рынки Китая и Индии, ЮАР, Бразилии, Индонезии, Малайзии, Нигерии, Пакистана, Турции, Ирана, Бангладеш и других стран имеют огромную емкость и способны использовать российские энергоносители, металлы, удобрения, древесину и зерно гораздо более эффективно, чем страны Запада, эффективность экономик которых снижается высокой стоимостью рабочей силы.

Кроме того, эти страны теснят Запад и в производстве высокотехнологичной продукции. Да, в прежнем мире, где еще признавались определенные права, для них было затруднительно обходить патентные ограничения.

Но сейчас, когда Америка и её союзники позволяют себе конфисковать чужую собственность, апелляции к патентному праву уже не звучат столь убедительно. Тем более, что производство и так уже физически находится в этих странах и перенести его обратно в страны Запада нереально по экономическим соображениям.

Таким образом, начиная новую холодную войну, а тем более начиная её одновременно против России и Китая, Запад рискует сам оказаться в определенного рода изоляции», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день США вступили в новую холодную войну с Россией и Китаем, которую страны Запада могут проиграть, заявил американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 год Джозеф Стиглиц.

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