Задание на выпускном экзамене по русскому языку вызвало скандал в Литве
Вильнюс, 23 июня, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита Шюгждинене принесла извинения за содержание задания, которое получили литовские выпускники на экзамене по русскому языку. В задании предлагалось написать письмо в российскую школу с предложением принять участие в неком проекте, и выразить надежду на сотрудничество.
Ранее Национальное агентство по образованию (НАО) Литвы принесло извинения за «некорректное» задание по русскому языку на выпускных экзаменах, и также пообещало провести расследование. В сообщении ведомства подчёркивается, что среди сдававших выпускной экзамен по русскому языку есть обучающиеся в Литве граждане Украины.
Как сообщается, экзамен на знание русского языка сдавали 1963 выпускника литовских школ.