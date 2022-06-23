Вильнюс, 23 июня, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита Шюгждинене принесла извинения за содержание задания, которое получили литовские выпускники на экзамене по русскому языку. В задании предлагалось написать письмо в российскую школу с предложением принять участие в неком проекте, и выразить надежду на сотрудничество.

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«Мы начали расследование — этому событию всего несколько дней. Результатов мы еще не получили. Но одно ясно — то, что задание было написано до войны - не может быть оправданием. Я думаю, что можно было перепечатать задания. Я не вижу оправдания этой ситуации, мне стыдно и обидно», — сказала министр 23 июня в интервью изданию Žinių radijаs.

«Поэтому расследование очень серьезное. Мы не должны допустить такой мысли, чтобы у нас на экзаменах были такие задания. Я искренне не представляю, как это было возможно. Экзамены - серьезное дело, дети делают еще один шаг в своей жизни, и задания должны быть ясными, контекст должны ясно оценить. Мне кажется странным, что образованные люди, эксперты, могли оставить такое задание», — передаёт слова Шюгждинене издание «Дельфи» .

Ранее Национальное агентство по образованию (НАО) Литвы принесло извинения за «некорректное» задание по русскому языку на выпускных экзаменах, и также пообещало провести расследование. В сообщении ведомства подчёркивается, что среди сдававших выпускной экзамен по русскому языку есть обучающиеся в Литве граждане Украины.

Как сообщается, экзамен на знание русского языка сдавали 1963 выпускника литовских школ.