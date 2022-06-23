Кемерово, 23 июня, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В Кемеровской области с 16 по 22 июня Сибирское управление Ростехнадзора составило три протокола о временном запрете деятельности угольных предприятиях. Об этом сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

Smdnr.ru В шахте

«На угольных предприятиях Кузбасса вторая неделя без приостановок (почти) и все не по газу. Неужели наметился тренд? Не «спугнуть» бы», — написал он в своём телеграм-канале.

При этом он уточнил, что 16 июня на выемку угля в лаве №27 Угольной компании «Северный Кузбасс» шахта «Березовская» были допущены нарушения при эксплуатации технического устройства, приведшие к травмированию работника. 20 июня на шахте «Комсомолец» «СУЭК-Кузбасс» допущены нарушения крепления горной выработки. В тот же день в отношении угольного разреза угольный №16 компании «Кузбассразрезуголь» составлен протокол за нарушение проектной документации.