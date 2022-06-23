Москва, 23 июня, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В Госдуме 28 июня на пленарном заседании выступит председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня сообщили в Госдуме.

Госдума

«Во вторник ожидается выступление Мирошниченко на пленарном заседании Госдумы», — сказал собеседник агентства.

Предполагается также его встреча со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Ранее 7 июня на пленарном заседании выступил председатель парламента ДНР Владимир Бидёвка.

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