Париж, 23 июня, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Брюссель, где занял пост председателя в Европейском совете, передает BFM TV.

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Сообщается, что присвоение Украине статуса кандидата в члены ЕС станет лишь началом сложного процесса, который будет проходить в течение длительного периода.

По данным газеты Le Monde, Джорджина Райт, директор европейской программы Института Монтеня, объяснила трудность вступления Украины в ЕС соблюдением линии хребта: с одной стороны, необходимо проверить «способность Украины соблюдать европейские правила», а с другой стороны, обеспечить, чтобы Европейский союз мог «принять новую страну, сохраняя при этом свой институциональный баланс».

Как сообщало ИА REGNUM, депутат парламента Нидерландов, член Европейского совета по иностранным делам Кати Пири 22 июня сообщила на своей странице в социальной сети, что в Нидерландах изменили позицию по вопросу об интеграции стран Западных Балкан в ЕС.