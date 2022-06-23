Вологда, 23 июня, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Мороженое «Вологодский пломбир» временно лишилось Знака качества. Об этом сообщает сайт Роскачества.

Администрация Тутаевского района Производство мороженого

«В пломбире марки «Вологодский пломбир», произведенного ООО «Вологодский пломбир» (Вологодская область), обнаружены фитостерины. Это говорит об использовании производителем растительных жиров», — говорится в сообщении.

Лабораторные испытания мороженого не выявили опасных для здоровья тяжёлых металлов, пестицидов, меламина, а также афлатоксинов, которые могут попасть в состав готового продукта из кормов для животных. Антибиотики в пломбире отсутствуют. Микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине запустили новую линию по производству мороженого.