Уфа, 23 июня, 2022, 15:47 — ИА Регнум. 85 единиц нового общественного транспорта получит Башкирия в 2023—2024 годах благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом 23 июня сообщает пресс-служба правительства республики.

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Сообщается, что перечень регионов, в которых обновят подвижной состав, был утвержден Минтрансом России по итогам конкурсного отбора. При этом Уфимская агломерация стала одной из финалистов.

«В рамках нацпроекта большое внимание уделяется не только приведению в нормативное состояние дорожной сети страны, но и обновлению общественного транспорта. Очень важно, чтобы подвижной состав был комфортным, современным и экологичным, ведь от этого зависит безопасность пассажиров», — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Булушева.

Сообщается, что автотранспорт будет приобретаться с существенной скидкой с применением механизма льготного лизинга. Он будет оборудован в соответствии с современными требованиями и обеспечивает комфортную и безопасную перевозку пассажиров.