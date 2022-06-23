Новосибирск, 23 июня, 2022, 18:22 — ИА Регнум. За последние годы в исполнении дорожных программ нацпроекта «Безопасные качественные дороги», направленного на улучшение состояния дорожной сети в регионах страны, сделан прорыв: если в 2005 году только 37% федеральных трасс были в нормативном состоянии, то на сегодня их уже 85%. Об этом помощник Президента РФ Игорь Левитин заявил на площадке научно-практической конференции «Год качества в дорожной отрасли: передовые решения и новейшие технологии в области дорожного строительства», состоявшейся 22 июня в Новосибирске, в рамках IX Международного Сибирского транспортного форума.

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«Хочу поблагодарить вас, вы сделали очень большое дело. Но теперь появилась опорная дорожная сеть, куда войдут и региональные дороги. Несмотря на то, что эти дороги имеют региональное значение, их показатель будет тоже 85% нормативного состояния. Нам нельзя забывать о региональных дорогах, показатель которых 50%. Здесь важно сделать грамотный расчет, важно совместить дорожное строительство, жилищное строительство, общественные пространства, общественный транспорт», — сказал Игорь Левитин.

О стратегическом подходе к улучшению дорожной сети регионов в ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» рассказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Так, одной из главных целей нацпроекта является обеспечение транспортной доступности населенных пунктов, для этого в регионах страны ежегодно проводятся масштабные работы. В целом за три года в 84 субъектах Российской Федерации привели в нормативное состояние около 50 тыс. км дорожной сети.

Благодаря этому к концу 2021 года доля региональных дорог в нормативе достигла 47,78%, доля дорог в городских агломерациях — 75,29%. В первую очередь программы ремонтных работ включают дороги, значимые для людей, в том числе маломобильных граждан, а также ведущие к социальным объектам.

Так, за три года реализации нацпроекта в российских регионах уже отремонтировали более 2 100 участков дорог к школам и детским садам, более 1 200 — к медучреждениям и порядка 800 дорог к туристическим местам.

В 2022 году перед дорожниками поставлены не менее масштабные задачи: в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» работы пройдут на 5 тыс. объектов. К нормативу будут приведены порядка 15 тыс. км региональных и местных дорог.

В ходе новосибирской конференции участники рассмотрели вопросы организации общественного контроля в ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, на сегодняшний день сформирован пул лидеров общественного мнения, в котором состоит порядка 500 человек из 84 регионов. Они участвуют в различных мероприятиях на всех этапах реализации нацпроекта.

«Качественно отремонтированные дороги умножают возможности сельских поселений как в экономике, так и в социальной сфере, способствуют развитию аграрных предприятий, привлекают инвесторов», ― считает представитель общественного контроля Александр Лунгу из Воронежской области.

На днях там оценивали ремонт трассы «Каменка — Марки» — Волчанское — Крутец в Каменском муниципальном районе. Протяженность объекта ― более 11 км. Процесс ремонта контролируют специалисты департамента дорожной деятельности Воронежской области и кураторы казенного учреждения «Дорожное агентство»: они следят за каждым этапом работ, проводят лабораторный контроль, постоянно находятся на связи с подрядными организациями.

В Горно-Алтайске благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» приведут в нормативное состояние городские магистрали, ведущие к детским образовательным и досуговым учреждениям.

«Конечно, мы заинтересованы в качественных дорогах, но прежде всего — в безопасности наших детей. Благодаря нацпроекту на улице появилось асфальтобетонное покрытие, ранее на Смородиновой была грунтовая дорога. К тому же обустроены тротуары, установлены дорожные знаки, нанесена заметная разметка», — прокомментировала директор гимназии № 3 Горно-Алтайска Ирина Тупикина.

В Курске благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» продолжается возведение магистрали от поселка Северный до трассы М-2 «Крым». В процессе строительства важно соблюдать технологию уплотнения основания будущей дороги ― от этого зависит, насколько асфальтобетонное покрытие будет ровным и долговечным.

«В лаборатории определяется масса образца песка, извлеченного из кольца пробоотборника, объем которого известен. Путем деления измеренной массы на объем кольца вычисляется плотность каждого образца. Далее песок сушится при температуре 105 °C, после чего становится возможным определить его реальную плотность», — рассказал начальник отдела контроля качества и инновационных технологий ОКУ «Курскавтодор» Дмитрий Толстых.

В Липецке благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» городские улицы адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, работы по созданию доступной среды ведутся на ремонтируемых участках улиц Зегеля, Желябова, Интернациональной, Пролетарской и Плеханова.

«В целом получаются красивые улицы, видно, что город преображается. К Зегеля у нас претензий нет. На Плеханова продолжается ремонт и важно до его завершения учесть замечания. В частности, важно обеспечить пологие спуски с тротуаров. Повторно выедем на Плеханова, когда работы будут близиться к завершению», ― считает местный координатор проекта «Единая страна ― доступная среда» Елена Косенко.

Напомним, национальный проект «Безопасные качественные дороги» обеспечил устойчивое развитие дорожного хозяйства России: согласно результатам опроса, проведенным ВЦИОМ в конце 2021 года, 49% жителей российских регионов удовлетворены качеством и доступностью автомобильных дорог в стране, а также отмечают улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры.