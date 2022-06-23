Донецк, 23 июня, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Петровский и Кировский районы Донецка, а также населённый пункт Еленовка подверглись артиллерийскому обстрелу украинских нацистов. Об этом 23 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что в 14:05 (совпадает с мск) ВСУ выпустили по Кировскому району и в 14:15 по Петровский району Донецка по четыре снаряда калибром 122 мм.

Также указывается, что в 15:00 киевские боевики обстреляли Еленовку, выпустив по населённому пункту шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что высокий уровень террористической опасности продлевается в Брянской области.