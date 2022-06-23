Молдавия, , 15:43 — REGNUM Экс-президента Молдавии Игоря Додона 23 июня неожиданно вызвали в Антикоррупционную прокуратуру. Об этом сообщает телеканал TV8.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

После того, как политик вышел из здания прокуратуры, он сказал, что не может сообщить, для чего его вызвали.

«Я подписал сейчас, что ничего не буду рассказывать вам об этом, — сказал Додон. — Мне жаль молодого прокурора. Он думает, что он великий герой».

Бывший президент назвал происходящее с его уголовным делом «шоу» и «мыльной оперой».

Стоит отметить, ранее Додон сообщил в своём телеграм-канале, что следователи собираются арестовать имущество его родственников.

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