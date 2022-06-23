Молдавия, 23 июня, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Экс-президента Молдавии Игоря Додона 23 июня неожиданно вызвали в Антикоррупционную прокуратуру. Об этом сообщает телеканал TV8.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

После того, как политик вышел из здания прокуратуры, он сказал, что не может сообщить, для чего его вызвали.

«Я подписал сейчас, что ничего не буду рассказывать вам об этом, — сказал Додон. — Мне жаль молодого прокурора. Он думает, что он великий герой».

Бывший президент назвал происходящее с его уголовным делом «шоу» и «мыльной оперой».

Стоит отметить, ранее Додон сообщил в своём телеграм-канале, что следователи собираются арестовать имущество его родственников.