София, , 15:42 — REGNUM Заседания Народного собрания (парламента) Болгарии отложены на неопределенный срок из-за возникших технических проблем. Об этом 23 июня сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, сначала руководство высшего законодательного органа страны не смогло зарегистрировать присутствие необходимого минимального числа народных избранников в зале заседаний, а затем констатировало невозможность работы НС из-за массовых антиправительственных выступлений.

Напомним, накануне НС Болгарии большинством голосов объявило вотум недоверия действующему болгарскому правительству во главе с Кирилом Петковым. Это вызвало волну протестов по всей стране.