Москва, , 15:47 — REGNUM Вызовы и угрозы, которые стоят сегодня перед международным сообществом, носят транснациональный характер. Отвечать на них нужно вместе, на основе честной кооперации, заявил президент России Владимир Путин 23 июня в ходе саммита БРИКС.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Только сообща, подчеркнул он, можно заниматься урегулированием конфликтов, борьбой с терроризмом и организованной преступностью, противостоять криминальному использованию новых технологий и климатическим изменениям. Об этом уже не раз говорилось, сказал российский лидер.

«Сложность и транснациональный характер вызовов и угроз, стоящих пеерд международным сообществом, требует поиска коллективных ответов при активном участии нашего объединения», — заявил Путин.

Он добавил, что только честная и взаимовыгодная кооперация поможет найти выходы из кризисной ситуации в мировой экономике, к которой привели непродуманные и эгоистичные действия отдельных государств.

Читайте также: Влияние БРИКС растёт, и это объективный процесс — Путин