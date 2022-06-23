Тбилиси, , 15:41 — REGNUM Ряд турецких фармацевтических компаний заинтересованы в открытии производства на территории Грузии. Об этом 23 июня сообщил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании.

Лекарства (сс) FraukeFeind

«Владельцы высокотехнологичных заводов связались с правительством, они хотят выпускать качественные лекарства в Грузии. Двое или трое из них уже ведут активные переговоры», — сказал Гарибашвили

Он отметил, что такой интерес появился после того, как Грузия открыла фармацевтический рынок для турецких лекарств. Это обеспечило поток более дешёвых медицинских препаратов в страну. По словам премьер-министра, население на этом сэкономило 55 млн лари ($18,7 млн).

Напомним, Грузия открыла фармацевтический рынок для Турции в январе. Как заявил тогда Гарибашвили, это должно создать конкурентную среду в стране, а грузинские производители лекарств якобы начнут более эффективно работать.