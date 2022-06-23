Москва, 23 июня, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Несмотря на то, что СССР распался более 30 лет назад, российская и молдавская экономика по-прежнему очень тесно связаны, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

(сс) Harold Дом правительства Молдавии

«Товарооборот с нашей страной составляет почти четверть от внешней торговли Молдавии. По поставкам газа Молдавия зависит от России на 100%, по электроэнергии — на 70%. При этом цены поставок значительно ниже цен на европейском рынке, то есть заменить поставки из России обойдется многократно дороже.

Кроме того, российский рынок остается ключевым для плодоовощной продукции из Молдавии и переориентировать эти поставки на европейский рынок практически невозможно — там свою продукцию после российских контрсанкций не знают, куда поставить, плюс, рынок защищен заградительными пошлинами и жесткими страндартами.

Еще один момент - у России с Молдавией в рамках договоренностей СНГ беспошлинная торговля, то есть те же сделки с Европой будут для Молдавии значительно менее выгодными. И это мы не говорим ещё о полумиллиарде долларов в год, которые присылают в Молдавию ежегодно трудовые мигранты, работающие в России. Жесткие взаимные санкции могут перекрыть и этот поток.

То есть, несмотря на всю лояльность нынешних молдавских властей к ЕС и США, они не могут в полном объеме следовать курсу на изоляцию России без риска вызвать обрушение своей экономики и социальный взрыв.

Впрочем, для российской экономики торговля с Молдавией не столь важна, тем более, на фоне торговли с той же Европой, так что даже если бы Кишинев следовал всем требованиям союзников, это мало повлияло бы на общую эффективность санкций», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, молдавский вице-премьер и министр иностранных дел страны Николай Попеску заявил, что Молдавия не может в полной мере присоединиться к санкциям против России из-за своей слабой экономики.

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