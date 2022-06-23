Санкт-Петербург, , 16:12 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли поправки в систему штрафов за правонарушения в метрополитене. Парламентарии рассмотрели предложения в законопроект на заседании Заксобрания 23 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пассажиры в метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

В частности было предложено рассмотреть две поправки. Первая коснулась организации предпринимательской, коммерческой или благотворительной деятельности без письменного разрешения перевозчика. За такое правонарушение предлагается ввести штраф от одной до пяти тысяч рублей.

Законопроект таакже предлагает ужесточить штрафы за нарушение правил проезда в метро. Среди них — проезд по чужим льготным билетам, подделка жетонов и порча вагонов. Если пассажир разместит какие-либо наклейки или надписи снаружи или внутри вагонов, за это ему выпишут штраф в размере 500 до 3000 тысяч рублей.

За самовольное проникновение в служебные и производственные помещения, за спуск на пути и самостоятельное доставание упавшим на пути нарушитель после принятия законопроекта заплатит от 500 до 3000 тысяч рублей. За гадание в метро придётся отдать от 4000 до 5000 тысяч рублей. Проезд в зловонной одежде или вовсе без неё обойдётся штрафом от 100 до 500 рублей.

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