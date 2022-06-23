Москва, 23 июня, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Научный центр «Роснефти» совместно с антарктическим научно-исследовательским центром проводит экспедиции в Арктике для изучения биоразнообразия в регионе. На этот раз «под прицел» попало изучение популяции белой чайки в северо-восточной части Карского моря, сообщается на сайте компании.

Дарья Драй ИА REGNUM Чайка

Научные экспедиции компании «Роснефть» начались в 2020 году, когда было объявлено о восьми предстоящих исследованиях до 2023 года. Специалисты планируют провести на острове Визе двухмесячные наблюдения за редким видом морских птиц для сбора данных о численности птиц, их питании и путях миграции.

Данный вид включен в красную книгу и является самым малочисленным видом арктических морских птиц, обитающих на территориях от Шпицбергена до моря Лаптевых.

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