Чебоксары, 23 июня, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В Чувашии из резервного фонда выделяется почти 80 млн рублей, которые получат два города на погашение долгов троллейбусных предприятий за электроэнергию. Соответствующее распоряжение подписал 23 июня глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Троллейбус

Средства выделяются министерству транспорта и дорожного хозяйства из резервного фонда республиканского правительства. Бюджетные деньги будут направлены на выполнение полномочий органов местного самоуправления.

«На погашение задолженности за потреблённую организациями городского наземного электрического транспорта электрическую энергию79 900 000 рубля», — говорится в документе.

Данные средства распределят между двумя городами. В бюджет Чебоксар будет направлено76 400 000 рублей, в казну Новочебоксарска — 3 500 000 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации Чебоксар заявляли, что по итогам квартала МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» сработало с убытков в размере 73,4 млн рублей. Кредиторская задолженность превышает 156 млн рублей, из которых 72% — за электроэнергию.