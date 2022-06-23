Москва, , 15:38 — REGNUM Только совместно страны БРИКС могут выйти из сложившейся кризисной ситуации в мире. Об этом 23 июня заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Только на основе честной и взаимовыгодной кооперации нужно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств, которые, используя финансовые механизмы, по сути, перекладывают на весь мир свои собственные ошибки в макроэкономической политике», — заявил Путин.

«Сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего, позитивного курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений, основанной на общепризнанных нормах международного права и ключевых принципов Устава ООН», — подчеркнул он.