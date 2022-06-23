Ярославль, , 16:28 — REGNUM В Ярославле в законную силу вступил приговор мужчине, похитившего сейф с 5 миллионами рублей из офиса строительной компании. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Сейф

В июле 2020 года мужчина пришёл в офис по объявлению, чтобы заключить договор. Когда сотрудник открывал при нём сейф, он увидел внутри крупную сумму денег. В августе того же года, испытывая материальные трудности, он решил похитить деньги, договорившись с соучастником, дело которого выделено в отдельное производство.

«Ночью 28 августа 2020 года подсудимый снял два государственных регистрационных знака со случайного припаркованного неподалеку от офиса автомобиля, установил их на свою машину. Далее вдвоем соучастники приехали к дому, в котором располагался офис организации, поднялись по газовой трубе, расположенной на фасаде дома, на козырек, находившийся прямо под окном офиса. Отжали раму окна и проникли в помещение. В кабинете директора они обнаружили металлический сейф стоимостью 44 тысячи 100 рублей, с находящимся в нем имуществом: кассовым аппаратом, стоимостью 17 тысяч 900 рублей и денежными средствами в сумме 5 миллионов 94 тысячи рублей. Совместными усилиями злоумышленники переместили сейф на улицу, столкнув его с лестницы, а затем затащили в автомобиль. С похищенным имуществом скрылись с места преступления», — рассказали в суде детали произошедшего.

Сам мужчина на заседании признал вину частично, заявив, что действовал без соучастника.

«Пояснил, что часть похищенного потратил на покупку мебели, купил шкаф, кровать, журнальный столик. Остальные деньги проиграл в интернет-казино», — отметил суд.

По итогу разбирательства суд назначил ярославцу наказание в виде 4 лет и 1 месяца лишения свободы в отбыванием в колонии общего режима. Помимо этого, был удовлетворён гражданский иск о взыскании 5 миллионов 156 тысяч рублей материального ущерба. Прокурор и защитник обжаловали приговор, но судебная коллегия областного суда оставила его без изменений, таким образом он вступил в законную силу.