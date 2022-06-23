Ярославль, 23 июня 2022, 16:28 — REGNUM В Ярославле в законную силу вступил приговор мужчине, похитившего сейф с 5 миллионами рублей из офиса строительной компании. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.
В июле 2020 года мужчина пришёл в офис по объявлению, чтобы заключить договор. Когда сотрудник открывал при нём сейф, он увидел внутри крупную сумму денег. В августе того же года, испытывая материальные трудности, он решил похитить деньги, договорившись с соучастником, дело которого выделено в отдельное производство.
Сам мужчина на заседании признал вину частично, заявив, что действовал без соучастника.
По итогу разбирательства суд назначил ярославцу наказание в виде 4 лет и 1 месяца лишения свободы в отбыванием в колонии общего режима. Помимо этого, был удовлетворён гражданский иск о взыскании 5 миллионов 156 тысяч рублей материального ущерба. Прокурор и защитник обжаловали приговор, но судебная коллегия областного суда оставила его без изменений, таким образом он вступил в законную силу.