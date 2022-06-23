Сочи, Краснодарский край, 23 июня, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Уровень загрузки средств размещения в Сочи составляет 80%, об этом 23 июня в соцсетях написал глава администрации города-курорта Алексей Копайгородский.

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«Загрузка средств размещения на сегодня превышает 80 процентов. В городе сейчас находятся почти 170 тысяч гостей», — написал Копайгородский.

Он добавил, что в начале июля в Сочи планируют встретить трёхмиллионного гостя в этом году.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 23 июня, уровень загрузки средств размещения на Черноморском побережье составляет 70%, на Азовском — 63%, столько же составляет уровень бронирования на лето.