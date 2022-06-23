Брянск, 23 июня, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Высокий уровень террористической опасности продлевается в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 июня в пресс-службе правительства региона.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Полицейские на страже порядка

Новое решение антитеррористической комиссии продлевает жёлтый уровень с 14:00 23 июня ещё на 15 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, высокий уровень в регионе сохраняется с 11 апреля.