Москва, , 15:34 — REGNUM Молдавия на всем постсоветском пространстве не является лидером по размерам экономики, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Имеющих ресурсов в стране недостаточно, чтобы обеспечить достойный уровень жизни населения. Поэтому зависимость Молдавии от России очень высока.

В случае присоединения Молдавии к антироссийским санкциям, страна рискует потерять выгодные взаимоотношения, что может привести к кризису.

В отличие от западных стран, у Молдавии нет альтернатив покупки энергоресурсов по той цене, по которой ей поставляют российские поставщики», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Молдавия не может в полной мере присоединиться к санкциям против России из-за своей слабой экономики, заявил молдавский вице-премьер и министр иностранных дел страны Николай Попеску.

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