Москва, 23 июня 2022, 15:34 — REGNUM Молдавия на всем постсоветском пространстве не является лидером по размерам экономики, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.
Как сообщало ИА REGNUM, Молдавия не может в полной мере присоединиться к санкциям против России из-за своей слабой экономики, заявил молдавский вице-премьер и министр иностранных дел страны Николай Попеску.
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