Москва, 23 июня, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Молдавия на всем постсоветском пространстве не является лидером по размерам экономики, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

«Имеющих ресурсов в стране недостаточно, чтобы обеспечить достойный уровень жизни населения. Поэтому зависимость Молдавии от России очень высока.

В случае присоединения Молдавии к антироссийским санкциям, страна рискует потерять выгодные взаимоотношения, что может привести к кризису.

В отличие от западных стран, у Молдавии нет альтернатив покупки энергоресурсов по той цене, по которой ей поставляют российские поставщики», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Молдавия не может в полной мере присоединиться к санкциям против России из-за своей слабой экономики, заявил молдавский вице-премьер и министр иностранных дел страны Николай Попеску.

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