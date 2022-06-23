Ростов-на-Дону, 23 июня, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В Ростовской области в ночь на 23 июня произошла дорожная авария, в результате которой пострадала 17-летняя пассажирка. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

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Сообщение об инциденте на автодороге Новочеркасск — Каменоломни поступило в 3:00 мск. 18-летний водитель Lada 211 540, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате пострадала несовершеннолетняя пассажирка. Она была доставлена в шахтинскую больницу скорой медицинской помощи.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.