Москва, , 15:31 — REGNUM Лучшим молодым футболистом чемпионата России в сезоне 2021/22 признан полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Стадион «Динамо» Mos.ru

19-летний российский футболист сыграл 29 матчей в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). На его счету семь голов и восемь результативных передач. «Динамо» по итогам сезона завоевало бронзовые медали чемпионата России.

Напомним, Захарян выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. В конце 2021-го он получил премию «Первая пятёрка», вручаемую лучшему молодому футболисту РПЛ по итогам года.

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