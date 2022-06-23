Москва, 23 июня, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Лучшим молодым футболистом чемпионата России в сезоне 2021/22 признан полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Mos.ru Стадион «Динамо»

19-летний российский футболист сыграл 29 матчей в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). На его счету семь голов и восемь результативных передач. «Динамо» по итогам сезона завоевало бронзовые медали чемпионата России.

Напомним, Захарян выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. В конце 2021-го он получил премию «Первая пятёрка», вручаемую лучшему молодому футболисту РПЛ по итогам года.