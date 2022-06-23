Луганск, 23 июня, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В данный момент районы населённых пунктов Золотое-3 и Золотое-4 в Луганской Народной Республике (ЛНР) освобождены от киевских боевиков, продолжаются бои за освобождение Золотого и Горского. Об этом 23 июня рассказал подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.

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«Золотое-3 и Золотое-4 — там уже находятся наши подразделения. Если мы говорим о Золотом-2 и Золотом-1, там сейчас на данный момент идёт плановая боевая работа, этот населенный пункт освобождается», — приводит его слова РИА Новости.

Также подполковник НМ ЛНР уточнил, что сейчас в районе населенного пункта Горское работают подразделения республики, однако говорить о том, что он освобождён, ещё рано.

При этом Марочко добавил, что Золотое-3 и Золотое-4 были освобождены утром 23 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские войска совершили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике.