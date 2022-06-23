В Калуге открылось заседание Совета главных архитекторов субъектов России
Калуга, 23 июня, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в юбилейном 50-м заседании Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, которое открылось сегодня, 23 июня, в Калуге. В мероприятии также участвовали заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Сергей Музыченко, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, председатель Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований, главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, главные архитекторы субъектов страны, руководители профильных министерств, ведомств, студенты. Модератором выступила советник президента Российской академии архитектурных и строительных наук Наталья Климова.
Приветствуя участников заседания, Владислав Шапша отметил, что в настоящее время у жителей меняется отношение к благоустройству своих городов как больших, так и малых.
По оценке главы региона, новая стратегия развития строительной отрасли, которая была озвучена на заседании президиума Госсовета России, открывает дополнительные возможности для решения многих вопросов как в сфере строительства, так и в архитектуре.
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Сергей Музыченко, в свою очередь подчеркнул, что стратегия развития строительной отрасли направлена на создание комфортной среды для жителей страны. «На прошедшем на этой неделе заседании президиума Госсовета России был сделан акцент на балансе городской среды: необходимости увязать территориальное планирование, градостроительное зонирование и прийти к оптимальным решениям, чтобы все они служили на благо каждого региона, чтобы люди видели эффект и вклад от тех масштабных проектов и строек, которые мы декларируем», — пояснил он.
В течение трех дней в регионе будут работать главные архитекторы из более чем 80 городов страны. Мероприятия пройдут в Калуге, Боровском и Дзержинском районах. Архитекторы обменяются опытом в сфере архитектурно-градостроительной деятельности, примут участие в формировании законодательной, нормативной и правовой базы, обсудят различные аспекты архитектурной и градостроительной практики. В сегодняшней программе совета — мастер-классы и дискуссионные площадки.
Совет ведёт свою историю с 1998 года и осуществляет деятельность под эгидой Российской академии архитектуры и строительных наук и Союза архитекторов России. Его основная задача — обмен опытом в сфере архитектурно-градостроительной деятельности, участие в формировании соответствующей законодательной, нормативной и правовой базы, взаимодействие с органами власти разных уровней и многое другое.
Заседание Совета архитекторов проходит при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, губернатора Калужской области и Администрации города Калуги.