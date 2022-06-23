Калуга, 23 июня, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в юбилейном 50-м заседании Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, которое открылось сегодня, 23 июня, в Калуге. В мероприятии также участвовали заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Сергей Музыченко, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, председатель Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований, главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, главные архитекторы субъектов страны, руководители профильных министерств, ведомств, студенты. Модератором выступила советник президента Российской академии архитектурных и строительных наук Наталья Климова.

Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша

Приветствуя участников заседания, Владислав Шапша отметил, что в настоящее время у жителей меняется отношение к благоустройству своих городов как больших, так и малых.

«Благодаря активности жителей и федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» мы получаем десятки новых объектов, новых точек притяжения — тех мест, которые люди сами для себя выбрали. Наши города побеждают во всероссийских конкурсах благоустройства малых городов и исторических поселений. Я рад, что отношение людей к городской среде меняется. И это не указание сверху, не приказ, а движение от своего дома, от своего подъезда вперед к жизни в комфортной городской среде, в комфортном городе, в комфортном регионе», — сказал он.

По оценке главы региона, новая стратегия развития строительной отрасли, которая была озвучена на заседании президиума Госсовета России, открывает дополнительные возможности для решения многих вопросов как в сфере строительства, так и в архитектуре.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Сергей Музыченко, в свою очередь подчеркнул, что стратегия развития строительной отрасли направлена на создание комфортной среды для жителей страны. «На прошедшем на этой неделе заседании президиума Госсовета России был сделан акцент на балансе городской среды: необходимости увязать территориальное планирование, градостроительное зонирование и прийти к оптимальным решениям, чтобы все они служили на благо каждого региона, чтобы люди видели эффект и вклад от тех масштабных проектов и строек, которые мы декларируем», — пояснил он.

«Проект на самом деле грандиозный. Нам необходимо строить 120 млн. кв. метров жилья в год. Это жилье должно быть размещено и спланировано таким образом, чтобы мы не думали, где мы будем работать завтра, чтобы не было маятниковой миграции, чтобы мы понимали, что каждый ребенок пойдет в школу и детский сад рядом с домом. Это основа комфортной среды. Все это можно сделать только при непосредственном участии архитекторов», — резюмировал заместитель министра.

В течение трех дней в регионе будут работать главные архитекторы из более чем 80 городов страны. Мероприятия пройдут в Калуге, Боровском и Дзержинском районах. Архитекторы обменяются опытом в сфере архитектурно-градостроительной деятельности, примут участие в формировании законодательной, нормативной и правовой базы, обсудят различные аспекты архитектурной и градостроительной практики. В сегодняшней программе совета — мастер-классы и дискуссионные площадки.

Совет ведёт свою историю с 1998 года и осуществляет деятельность под эгидой Российской академии архитектуры и строительных наук и Союза архитекторов России. Его основная задача — обмен опытом в сфере архитектурно-градостроительной деятельности, участие в формировании соответствующей законодательной, нормативной и правовой базы, взаимодействие с органами власти разных уровней и многое другое.

Заседание Совета архитекторов проходит при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, губернатора Калужской области и Администрации города Калуги.