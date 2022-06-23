Москва, , 15:28 — REGNUM Первые партии электроники по схеме параллельного импорта появились на прилавках сравнительно давно и само их появление показало проблему кодирования, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Пустые полки в магазине Random Retail

«Производители грамотно шифруют регионы отпуска продукции, а потом отслеживают куда реально она идет. При обращении покупателей блокировка пока снимается. И судя по всему, сейчас они «закрывают глаза» на не совсем добросовестные действия своих контрагентов в стремлении сохранить рынок.

Зондирование возможностей и прощупывание возможных схем ведут сегодня все крупные торговые сети, маркетплейсы и оптовики. Опыт таких операций есть. Мы научились завозить польские яблоки под видом красных или сезонных, норвежскую форель под «псевдонимом».

Поэтому при условии сохранения здравого подхода зарубежными производителями мы скоро можем столкнуться с конкуренцией завезенных разными субъектами товаров. И это хорошо. Но за сохранение наполняемости полок в магазинах потребитель заплатит. Называется рост цен в рознице на 10-20%. Но реально он будет выше.

При этом фактором сохранения роста цен на электронику останется возможность в любой момент перекрыть как способы платежей в обход санкций, так и формирующиеся пути доставки товаров. И даже с помощью дистанционного вывода сложной электроники из строя», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ретейлеры начали ввоз в Россию электронной техники через параллельный импорт.

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