Йемен, 23 июня, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Неизвестный взорвал бомбу в административном здании на юге Йемена. Об этом 23 июня сообщает Belqees TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт

По данным журналистов, инцидент произошёл в районе Аль-Махадар провинции Ибб. Террорист пришёл в административное здание и проник в зал заседаний, где привёл в действие взрывное устройство.

Отмечается, что в результате теракта погибли восемь человек и ещё шестеро получили ранения.

Причины нападения пока не установлены. По предварительным данным, за нападением могут стоять боевики одной из международных террористических организаций, которые действуют на территории Йемена.