Сочи, Краснодарский край, , 15:26 — REGNUM Пляжи Сочи закрыли для купания на ближайшие дни, сообщил в соцсетях 23 июня глава администрации города-курорта Алексей Копайгородский.

Сочи Sochiadm.ru

«Эта необходимая мера при таких погодных условиях. Сегодня на очередном заседании городского оперативного штаба по организации летнего курортного сезона еще раз сверили часы и обсудили с ответственными службами как, организован комфорт и безопасность отдыха на нашем курорте. К непогоде готовы все силы и средства», — написал глава администрации

Копайгородский пояснил, что в городе прогнозируется ещё минимум два дня непогоды и подчеркнул, что в случае удара стихии, важно как можно скорее справиться с её последствиями.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение. Спасатели предупредили о грозах, ливнях, шквалистом ветре и возможном повышении уровня воды в реках выше опасных отметок.

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