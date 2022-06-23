Сочи, Краснодарский край, 23 июня 2022, 15:26 — REGNUM Пляжи Сочи закрыли для купания на ближайшие дни, сообщил в соцсетях 23 июня глава администрации города-курорта Алексей Копайгородский.
Копайгородский пояснил, что в городе прогнозируется ещё минимум два дня непогоды и подчеркнул, что в случае удара стихии, важно как можно скорее справиться с её последствиями.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение. Спасатели предупредили о грозах, ливнях, шквалистом ветре и возможном повышении уровня воды в реках выше опасных отметок.
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