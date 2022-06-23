Сочи, Краснодарский край, 23 июня, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Пляжи Сочи закрыли для купания на ближайшие дни, сообщил в соцсетях 23 июня глава администрации города-курорта Алексей Копайгородский.

Sochiadm.ru Сочи

«Это необходимая мера при таких погодных условиях. Сегодня на очередном заседании городского оперативного штаба по организации летнего курортного сезона еще раз сверили часы и обсудили с ответственными службами, как организован комфорт и безопасность отдыха на нашем курорте. К непогоде готовы все силы и средства», — написал глава администрации

Копайгородский пояснил, что в городе прогнозируется ещё минимум два дня непогоды, и подчеркнул, что, в случае удара стихии, важно как можно скорее справиться с её последствиями.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение. Спасатели предупредили о грозах, ливнях, шквалистом ветре и возможном повышении уровня воды в реках выше опасных отметок.