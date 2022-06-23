Ижевск, , 15:25 — REGNUM Сейчас, когда с уходом IKEA освободилось порядка 30% рынка, деревообрабатывающие предприятия Удмуртии столкнулись со значительным вызовом. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, комментируя проблему адаптации предприятий республики к работе на фоне санкционного давления.

Склад предприятия по производству мебели Александр Погожев © ИА REGNUM

«Удмуртия исторически в пятерку входит по производству мебели в России, и наши предприятия сейчас работают если не круглосуточно, то в три смены», — подчеркнул Бречалов.

Он привел в пример Воткинскую промышленную компанию, которая обеспечена таким объемом заказов, который может принести годовую выручку в размере 1,2-1,4 млрд рублей.

«К слову, мебельщики Удмуртии — большие молодцы: за предыдущие восемь лет они полностью локализовали всю компонентную базу и теперь от импорта не зависят. Все необходимое они производят у себя, либо в кооперации с несколькими предприятиями России», — рассказал глава региона в интервью «Интерфакс-Поволжье».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Удмуртия экспортировала в США партию объемом 9,6 тыс. частей мебели. Заготовки предназначены для сборки кресел. С начала года республика отправила в США и Германию 77,5 тыс. штук изогнутых заготовок спинок кресел из фанеры.