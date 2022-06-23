Канберра, , 15:23 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил в четверг 23 июля, что через неделю встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы восстановить двусторонние отношения, испортившиеся после того, как предыдущее правительство Австралии отменило контракт на поставку французских подводных лодок, сообщает Associated Press.

Парламент Австралии. Канберра JJ Harrison

По словам Албаниза, Макрон пригласил его посетить Францию, пока он будет находиться в Европе для участия в саммите НАТО.

«Нам действительно нужно перезагрузиться. У нас уже были очень конструктивные дискуссии. Мы завершили договоренности по подводным лодкам», — сказал Албаниз в интервью Australian Broadcasting Corp.

Франция отреагировала с возмущением, когда бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что страна отменяет контракт стоимостью 90 млрд австралийских долларов (62 млрд долларов США) с французской государственной компанией на строительство 12 дизель-электрических подводных лодок.

Вместо этого Австралия заключила сделку с США и Великобританией на поставку подводных лодок, работающих на американских ядерных технологиях.

Франция временно отозвала своих послов из США и Австралии. Макрон обвинил Моррисона в том, что тот солгал ему по поводу французского контракта, заключенного еще в 2016 году. Моррисон отверг эти обвинения.

Лейбористская партия Албаниза объявила в начале июня, что согласилась выплатить французской компании Naval Group компенсацию в размере 555 млн евро за нарушение контракта.

Представители предыдущей австралийской администрации заявили, что новое правительство заплатило слишком много.

«Важно, чтобы перезагрузка состоялась. Франция, безусловно, занимает центральное место в Европе. Но она является и ключевой державой в Тихоокеанском регионе, в нашем собственном регионе», — сказал Албаниз.

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