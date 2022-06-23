Нижний Новгород, , 15:23 — REGNUM При попытке ограбления магазина, нижегородец ударил охранника канцелярским ножом. Инцидент произошел 22 июня в одном из торговых центров городе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

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По данным ведомства, неизвестный мужчина «пытался вынести из магазин три дорогие машинки для стрижки волос».

«Охранники заметили это и остановили злоумышленника. В результате мужчина ударил канцелярским ножом в руку одного из сотрудников торговой точки, а потом убежал. Хотя мужчина так и не смог довести преступный умысел до конца, сумма материального ущерба от его действий составила 7,5 тысяч рублей».

Подозреваемого задержали, им оказался безработный 32-летний нижегородцев. Возбуждено уголовное дело.