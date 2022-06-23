Москва, , 15:21 — REGNUM Объявленную индексацию пенсий в России на ближайшие три года можно рассматривать с разных сторон, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ " Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Пенсия

«С уверенностью, что серьёзный кризис позади, от санкций мы не избавимся, скорее всего, но экономическая ситуация стабилизируется, и можно уверенно планировать на перспективу.

Ещё это необходимость планировать бюджет на среднесрочную перспективу, где важно наметить основные статьи доходов и расходов.

А пенсионные расходы составляют весомую часть бюджета, и пока каждый год возникает необходимость покрывать дефицит Пенсионного фонда РФ трансфертами из бюджета.

Можно отметить и более высокую индексацию по сравнению с более ранним планами. Это тоже придаёт уверенности, что правительство свои обязательства перед гражданами как выполняло, так и будет выполнять.

И даже если будет критическая ситуация с ростом цен, как в начале 2022 года, есть уверенность, что пенсии будут проиндексированы с учётом изменений», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство труд и социальной защиты России предложило вариант индексации пенсий на три года.

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