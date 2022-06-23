Буйнакский район, Дагестан, , 15:20 — REGNUM В Дагестане по факту массового пищевого отравления в Буйнакском районе возбудили уголовное дело. Следствию предстоит установить виновных в отравлении 55 жителей, 42 из которых были доставлены в районные больницы, сообщили 23 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону. По предварительным данным, все отравившиеся употребляли в пищу продукцию кондитерского цеха в селе Нижнее Казанище.

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«У больных отмечалась слабость, тошнота, диарея, боли в животе, повышение температуры тела. Всем поступившим оказана необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, причиной отравления могла стать пищевая продукция, произведенная в одном из частных кондитерских цехов в селе Нижнее Казанище Буйнакского района», — говорится в сообщении СК по региону

С целью точного определения причины массовго отравления следователи проводят комплекс следственных действий, в том числе допрашивая всех причастных на производстве к контролю за хозяйственным обслуживанием и надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим состоянием.

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