Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга утвердили празднование Дня отца на уровне региона. Голосование по законопроекту о внесении изменения в закон Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» прошло 23 июня на очередном заседании парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«Уважаемые коллеги, мне хотелось бы напомнить, что мы одни из первых в Российской Федерации, кто решил ввести День отца. Это было у нас более двух лет назад», — отметил депутат от фракции «Единая Россия» Константин Чебыкин.

Проект был рассмотрен в третьем чтении и принят в целом. За него проголосовали 46 человек, двое парламентариев воздержались, а против выступил один депутат.

Принятая оправка предполагает дублирование существующего на федеральном уровне Дня отца на уровне региона. День отца в Петербурге будет отмечаться, как и в РФ в целом, каждое третье воскресенье октября. Ранее он отмечался в Петербурге в июне.

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