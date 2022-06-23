Кемерово, 23 июня, 2022, 15:19 — ИА Регнум. На трассе в Кемеровской области сегодня днём, 23 июня, перевернулся грузовик с помидорами. Содержимое высыпалось на дорогу.

Помидоры

Происшествие произошло в 14:30 (время местное) на дороге Кемерово — Мариинск. Фура упала набок и заблокировала движения.

«Пробка несколько километров. Сказали, что наехал на бровку», — сообщил постоянный читатель сайта VSE42. Ru.

Отмечается, что водитель не пострадал. Однако, из фуры вылетели ящики с томатами.