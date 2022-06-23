Ульяновск, 23 июня, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Ульяновске вынесен приговор местному жителю, которого признали виновным в ДТП с одни погибшим и одним пострадавшим. Он сел в состоянии алкогольного опьянения за руль «Ягуара», сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным надзорного ведомства, авария произошла в ночь с 17 на 18 июля 2021 года. Правоохранители отмечают, что 22-летний житель Ульяновска, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем марки «Ягуар», на дороге Большие Ключищи — Сенгилей — Елаур – Молвино – Байдулино столкнулся с впереди двигавшимся мопедом.

В прокуратуре сообщают, что пассажир мопеда скончался на месте ДТП, а водитель мопеда длительное время провёл в больнице.

Суд признал водителя иномарки виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Решением суда ему назначено шесть лет колонии общего режима. Также он на 2,5 года лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Помимо этого, с осуждённого в пользу потерпевшего и матери погибшего определено взыскать 1,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Майнском районе Ульяновской области водитель получил 4,5 года колонии за гибель в ДТП женщины и её малолетнего ребёнка.

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