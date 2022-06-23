Сана, , 15:24 — REGNUM Международно-признанное правительство Йемена, базирующееся в городе Аден, приняло решение, запрещающее вывоз денег из страны без разрешения министерства финансов. Об этом 23 июня сообщает Khabar со ссылкой на заявление генерального директора международного аэропорта Адена Абдула Ракиба Аль-Омари.

Аден Brian Harrington Spier

По его словам, был также запрещён ввоз денег государственными или частными банками на территорию аэропорта. Решение было принято после того, как стало известно о выводе финансовых средств из Йемена в Саудовскую Аравию.

Службам безопасности аэропорта Адена поручено отслеживать данную ситуацию и пресекать любые попытки вывоза денежных средств.