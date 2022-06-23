Париж, 23 июня, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Жюльен Байу и Сириэль Шателен назначены «сопрезидентами» экологической группы в Ассамблее Франции, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Партия «Европа Экология Зеленые» сделала объявление 23 июня. Жюльен Байу и Сириэль Шателен назначены «сопрезидентами» экологической группы в Ассамблее.

Кроме того, та же группа объявила, что представит Сандрин Руссо на пост вице-президента Национальной ассамблеи и Юбера Жюльена-Лаферьера на пост секретаря нижней палаты.

Как сообщало ИА REGNUM, французский депутат Борис Валло был избран председателем Социалистической партии в Национальной ассамблее.