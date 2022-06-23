Вена, 23 июня, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Киевский режим ведёт по отношению к Белоруссии провокационную деятельность и только в мае украинские беспилотники 17 раз нарушили границу между двумя странами. Об этом заявила белорусская делегация на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене, текст выступления которой размещён на сайте посольства республики в Австрии.

Publicdomainpictures.net Беспилотник

По словам представителя делегации Белоруссии, ранее президент страны Александр Лукашенко поставил задачу для вооружённых сил республики по усилению участков государственной границы на юге страны.

«Только в мае со стороны Украины беспилотные летательные аппараты нарушили белорусскую государственную границу 17 раз (на глубину, как правило, до трёх километров)», — заявил он.

При этом отмечается, что, несмотря на такие провокационные действия Киева, жители приграничных районов Ровенской области Украины смогут с 1 июля посещать Белоруссию в пределах Столинского района по упрощённой схеме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут рабочую встречу 25 июня в Санкт-Петербурге