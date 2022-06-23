Балаково, Саратовская область, 23 июня, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В Саратовской области два дня велись поиски пропавшего восьмилетнего мальчика. Ребенка нашли в городе Балаково, сообщает 23 июня региональное следственное управление СКР.

Пропавший

Следователи опрашивают мальчика на возможное совершение в отношения него противоправных действий со стороны третьих лиц.

По информации региональной полиции, ребенок самостоятельно вернулся домой. Все это время он гостил у друга, передает «СарИнформ».

ИА REGNUM напоминает, днем 22 июня мальчик ушел из дома в 3-м микрорайоне в Балаково. Родственники почти сутки вели поиски, к которым подключились следователи.

Читайте также: В саратовском Балаково разыскивают восьмилетнего мальчика